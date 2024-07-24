Закон о налоговой политике 2023-2025 затронул и зарплаты

23 июля Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон с изменениями в НК, которые реализуют отдельные положения основных направлений налоговой политики 2023-2025. Среди прочего они затрагивают заработную плату и НДФЛ с нее.

Закон предусматривает предоставление повышенного стандартного налогового вычета по НДФЛ гражданам, на обеспечении которых недееспособные дети-инвалиды, в том числе инвалиды с детства.

Мы уже писали, что стандартные налоговые вычеты на детей вырастут в два раза.

Право на социальный вычет распространили на оплату медицинских услуг, оказанных детям и подопечным, признанным судом недееспособными. Причем без ограничения по возрасту.

Освободили от НДФЛ материальную выгоду от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными сотрудниками от работодателей на условиях программ льготного кредитования с господдержкой.

Также новый закон систематизировал в НК виды выплат физлицам, предусмотренные разными уровнями законодательства как компенсации при увольнении, в пределах которых они освобождены от налогообложения — это в общей сумме трехкратный или шестикратный размер.

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