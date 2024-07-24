На Госуслугах начали принимать заявки на IT-отсрочку от военной службы

До 6 августа сотрудники аккредитованных IT-компаний могут подать заявление на отсрочку в осенний призыв.

С 24 июля 2024 года специалисты аккредитованных IT-компаний могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала Госуслуги.

Прием заявок закончится 6 августа. Работодатель должен проверить данные, подтвердить их в своем личном кабинете и до 11 августа направить в Минцифры списки. Об этом сказано в телеграм-канале министерства.

Право на отсрочку имеют мужчины от 18 до 30 лет, которые работают не меньше 11 месяцев по трудовому договору в аккредитованной IT-компании. Также нужно иметь высшее образование из перечня правительства.

IT-компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024.

Требования к стажу работы не распространяются на тех, кто устроился в компанию в течение года после окончания вуза.