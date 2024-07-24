Спецрежим АУСН усовершенствовали

Минфин обратил внимание, что теперь:
расширили перечень имеющих право применять АУСН за счет снятия ограничения для получающих доходы по договорам поручения, комиссии либо агентских — доверители, комитенты, принципалы;
в перечень осуществляющих информационный обмен с налоговыми органами включили операторов электронных площадок;
на АУСН разрешили учитывать расходы в натуральной форме;
для новых компаний и ИП первым налоговым периодом по АУСН будет период времени с даты создания организации (регистрации ИП) до конца календарного месяца, в котором представлено уведомление о применении АУСН;
можно переходить с УСН на АУСН в течение календарного года. Об этом также здесь.
23 июля Госдума окончательно приняла уточняющий закон по основным направлениям налоговой политики на 2023-2025 годы.
Ранее мы писали, что и по УСН будет ряд улучшений в Налоговый кодекс.
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