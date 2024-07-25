Минпромторг начал бороться с иностранной продукцией, которую поставляют под видом российской

Поставщики будут вносить информацию о комплектующих в информационную систему «Промышленность». Это позволит избежать «переклеивания шильдиков» с иностранных компонентов, чтобы выдать их за отечественный товар.

Минпромторг разместил проект постановления правительства, согласно которому производители будут вносить данные о происхождении товаров в государственную систему «Промышленность». Там же нужно отчитаться о стране происхождения комплектующих.

Эта информация позволит сократить число случаев, когда у товара указана страна производства РФ, а по факту в нем использованы иностранные комплектующие и компоненты. Подтвердить российское происхождение продукции важно при госзакупках. Об этом пишет «Коммерсант».

«Мера может раздражать внешней бюрократичностью, но она в интересах производителей. Российская продукция зачастую обладает преимуществом на торгах, но нередки случаи обхода правил импортозамещения, особенно в сложных видах продукции», — сказал президент НП «Ассоциация "Электрокабель"», вице-президент ассоциации ОПОРА Максим Третьяков.

В Торгово-промышленной палате предложили ввести выборочный контроль, чтобы продукция соответствовала заявленным критериям.

В Минпромторге считают, что новый порядок не усложнит работу производителей. Подавать заявки на включение продукции в реестр будут на добровольной основе. Однако это откроет доступ к финансовой и нефинансовой поддержке бизнеса.