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Налоговые штрафы

Уточнения нулевой отчетности от штрафов не спасут, но их будет меньше

Сама по себе подача уточненной налоговой декларации не влечет наложения какого-либо штрафа, поскольку это не запрещено. Но в некоторых случаях уточненка может освободить от штрафа за неуплату налога по первичной декларации.

Реальная ситуация: сдана в срок нулевая отчетность за 2 кв. 2024 с работниками ИП и ООО — РСВ, ЕФС-1, 6-НДФЛ. Заплатили все верно и в срок. А спустя неделю сдали корректировки с верными начислениями. При этом в первом квартале были начисления.

Будут ли штрафы? И будет ли разница — если в первичном отчете поставить все нули или только нулевые начисления за 2 кв. 2024?

Все вопросы снял эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если позже срока сдали первичную декларацию, от штрафа за несвоевременное представление подача уточненки не освободит.

Относительно ЕФС-1: если нет работников и не заключены договоры ГПХ с физлицами на выполнение работ или оказание услуг (другие договоры, на вознаграждения по которым начисляют страховые взносы), для подачи подразд. 1.1 подраздела 1 формы нет оснований.

Нулевые 6-НДФЛ тоже не сдают. Но многие это делают, чтобы не было запросов. Если в квартале была хоть одна зарплата, отчет нужно сдавать.

За нарушение сроков сдачи отчетности штрафы прописаны в КоАП и Федеральном законе от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний».

Таким образом, привлечь к ответственности могут. Но если сдавать нулевые отчеты, а потом уточнения и сделать это правильно, будет меньше штрафов.

Эксперт уточнил: что касается взносов в СФР, лучше сдавать все правильно и вовремя, так как часты ситуации, когда из-за 300 руб. штрафа руководителя вызывают в суд и т.п.

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Налоговые штрафы

Уточнения нулевой отчетности от штрафов не спасут, но их будет меньше

Сама по себе подача уточненной налоговой декларации не влечет наложения какого-либо штрафа, поскольку это не запрещено. Но в некоторых случаях уточненка может освободить от штрафа за неуплату налога по первичной декларации.

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