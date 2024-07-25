Абоненты не смогут купить больше 20 сим-карт

Несколько сим-карт нужны владельцам гаджетов, которые позволяют управлять умным домом и камерами наблюдения.

В законопроект, который ограничит продажу сим-карт иностранцам, добавят запрет продавать россиянам больше 20 сим-карт в одни руки.

Иностранцы смогут стать абонентами мобильных операторов только после сдачи биометрических данных. Им будет запрещено приобретать больше 10 сим-карт.

Ко второму чтению документа готовят поправки о «реидентификации» уже существующих абонентов через Госуслуги. Это позволит операторам установить, действительно ли клиенты пользуются тем или иным номером. Об этом пишет «Коммерсант».

«У кого пока нет личного кабинета, могли бы использовать доверенный канал для идентификации, например, МФЦ», — сказали в «Вымпелкоме».

Каждый год число сим-карт на одного абонента растет. Они нужны для работы устройств, подключаемых к сотовой связи. Например, камеры наблюдения, планшеты, электроника для управления.

В 2023 году рынок узкополосного интернета вещей достиг 1,1 млрд рублей. К концу 2026 года он может увеличиться до 6,3 млрд. Спрос на товары для умного дома вырос на 90%.