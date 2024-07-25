☀️ Новая бодрящая акция на «Клерке»! Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Старт потока 1 августа

Успейте купить курсы повышения квалификации по учету на маркетплейсах и ФСБУ, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН, финансовому менеджменту и зарплате со скидками до -78%. Выбирайте курс и присоединяйтесь! Обучение начнется 1 августа.

В «Клерке» стартует новая акция: «Горячий август — охлаждаем скидками»! До 26 июля вы можете купить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками до -78%.

Жаркий сезон отпусков подходит к концу, и все ближе горячий сезон отчетности по новым правилам, осеннего призыва и т. д. Чтобы достойно пройти этот период, начните готовиться к делам уже летом.

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Каталог курсов

Акция действует до 26 июля. Старт нового потока — 1 августа.

Выбрали курсы, которые помогут вам освоить новые навыки, расширить профессиональные познания, чтобы вырасти по карьерной лестнице, увеличить доход, а главное — подтянуть базовые знания и подготовиться к предстоящим изменениям налоговой реформы-2025.

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Скидка до 26 июля 74%: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

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Налоговая реформа по НДФЛ уже принята! С 2025 года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%, в том числе для релокантов, изменятся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО и др.

Чтобы без проблем перейти на новые рельсы, нужно хорошо знать основы этот участка. На курсе вы получите базовые знания по расчету выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Скидка до 26 июля 69%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. Сейчас действуют семь ФСБУ (ФСБУ 28/2023 станет обязательным с апреля 2025 года, но применять его можно уже сейчас).

На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Скидка до 26 июля 70%: 7 400 рублей вместо 24 400 рублей.

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Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.

Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

Скидка до 26 июля 78%: 9 900 рублей вместо 44 900 рублей.

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Научитесь вести учет на маркетплейсах, чтобы расширить круг клиентов, совмещать офис с аутсорсом, зарабатывая 50 тыс. рублей дополнительно, или начните работать на себя.

На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Скидка до 26 июля 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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