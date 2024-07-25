Уголовное дело Елены Блиновской передали в суд

Блогер спрятала от налоговой 906 млн рублей, из них 716 млн вывела через две подконтрольные фирмы. Следователи допросили больше 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, в легализации денежных средств, а также неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, Блиновская с помощью супруга уклонилась от уплаты налогов на 906 млн рублей, а затем из этой суммы легализовала 716 млн. Блогер выводила деньги через две подконтрольные компании без ведома их руководства.

«Столичными следователями СКР проведен комплекс следственных действий, допрошены свыше 200 свидетелей, проведено более 20 обысков, в ходе которых изъят значительный объем документации, получено заключение судебной экономической экспертизы», — сказано в телеграм-канале Следкома.

Дело Алексея Блиновского выделили в отдельное производство. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.