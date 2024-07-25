₽ Заказать рекламу
НДС

Сегодня последний день сдачи отчетности по НДС без штрафов

25 июля это крайний срок сдачи декларации НДС организациями и ИП на ОСНО, а также на ЕСХН.

Для всех плательщиков форма декларации одинакова — КНД-1151001, утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 в ред. от 12.12.2022.

Ее сдают только в электронном виде.

Налог за второй квартал уплачивают по 1/3 исчисленного не позднее 29 июля (понедельник), так как 28 июля выходной.

Если есть освобождение от НДС по ст. 145 НК, декларацию не сдают.

Если организация (ИП) вовремя не сдаст декларацию по НДС, то ее оштрафуют.

Сдача уточненной декларации НДС не освободит от штрафа за не сданную вовремя первичную.

Если не сдать или сдать после 25.07.2024, штраф составит 5% от не уплаченного в срок налога по декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки. Он не может быть меньше 1 000 руб. и больше 30% от неуплаченного налога.

Вдобавок руководителю организации или главбуху могут назначить административный штраф от 300 до 500 руб.

Что сдавать ИП и организациям за второй квартал (полугодие) 2024 — в обзоре для всех режимов налогообложения.

Правильно заполнять декларацию по НДС научим на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов». Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо 20 700 рублей. Старт потока 1 августа.

Начать дискуссию

Банки

У ВТБ появился сервис покупки автомобилей частями

Сервис «ВТБ Авто» позволяет разделить покупку машины на части: сначала взять авто в аренду, а в конце срока выкупить его по остаточной стоимости.

1
Штрафы ГАИ

Сервисы по аренде электросамокатов наказали нарушителей больше 400 тысяч раз

Информацию о нарушениях операторы получают от пользователей приложений, ГАИ и с камер наблюдения.

Бесплатно с ФСБУ Документооборот

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Кто должен применять ФСБУ 27/2021, какие требования предъявляются к бухгалтерским документам и документообороту, как правильно составить документ и исправить ошибку.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДС

Сегодня последний день сдачи отчетности по НДС без штрафов

25 июля это крайний срок сдачи декларации НДС организациями и ИП на ОСНО, а также на ЕСХН.

Обзоры для бухгалтера

👉 Приняты поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

Отменят свидетельства об ИНН, сдавать ЕУД надо будет один раз, а не ежеквартально, изменят минимальный срок владения для квартир после перепланировки и многое другое.

1
Банки

Банки ближнего зарубежья стали на 30% чаще отказывать в проведении платежей

Денежные переводы идут больше двух недель, а некоторые платежи отклоняют без объяснения причин.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Общество

Цифра дня. Про новогодние каникулы

Минтруд опубликовал проект постановления о рабочих и праздничных днях в 2025 году.

Цифра дня. Про новогодние каникулы
Малый и средний бизнес

Предпринимателям окажут поддержку при открытии бизнеса на автомаршрутах

Бизнес, который хочет работать в сфере туризма по пути следования автомобильных маршрутов для путешествий, получит поддержку от Корпорации МСП и Минэка.

Трудовое право

Роструд: работодатель не вправе удерживать из зарплат штрафы

В рамках трудового законодательства работодатель не вправе налагать на работников штрафы.

Уклонение от уплаты налогов

Уголовное дело Елены Блиновской передали в суд

Блогер спрятала от налоговой 906 млн рублей, из них 716 млн вывела через две подконтрольные фирмы. Следователи допросили больше 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков.

Бесплатно с Госзакупки

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Инвестиции

Брокер ВТБ запустил голосовые рекомендации для инвесторов

Голосовые советы позволят инвесторам быстрее принимать решения о проведении наиболее выгодных сделок.

РКО.РФ
Расчетный счет

Расчетно-кассовое обслуживание для ИП: как найти свой идеальный тариф

Открытие расчетного счета — один из первых шагов для любого индивидуального предпринимателя. С помощью РКО ИП ведет безналичные расчеты, принимает оплату от клиентов на счет, переводит средства контрагентам и бюджету. Банки предлагают разные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, которые отличаются по стоимости и условиям. 

Расчетно-кассовое обслуживание для ИП: как найти свой идеальный тариф
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 курсов бренд-менеджера для начинающих 

Бренд-менеджер — это специалист в области маркетинга, который занимается продвижением бренда. Его задача: сформировать мнение у покупателей по продукту, услуге или самой компании, склонить их к приобретению. На всех этапах он должен следить за репутацией компании и торговой марки.

15 курсов бренд-менеджера для начинающих 
ПСН

Как совместить патент с УСН и что делать, если ИП превысил лимиты

Индивидуальный предприниматель теряет право на применение патентной системы налогообложения, когда его совокупный доход превышает 60 млн рублей. В таком случае нужно применять только УСН и пересчитать весь налог.

ОВИОНТ ИНФОРМ
ЭДО

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски

Документооборот — это настоящее и прошлое любой организации. В данном материале рассмотрим варианты форм хранения документа, сравним, какие затраты на это потребуются, обозначим преимущества того или иного метода хранения и возможные риски.

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски
«Мои самозанятые»
Право

Как подписать соглашение NDA с самозанятым

Для нормальной работы самозанятому нужен доступ к конфиденциальной информации. Но плательщик НПД — не штатный работник, он не подписывает ЛНА компании и на него нельзя повлиять дисциплинарными мерами ответственности. Проблему может решить соглашение о конфиденциальности (NDA). Рассказываем, как его правильно оформить.

Как подписать соглашение NDA с самозанятым
ПрощеБизнес
Охрана труда

Новый порядок оказания первой помощи с 1 сентября 2024 года. Что нужно знать работодателю

С 1 сентября 2024 года вступает в силу новый порядок оказания первой помощи.

Новый порядок оказания первой помощи с 1 сентября 2024 года. Что нужно знать работодателю
Инвестиции

Жителям ЕС запретили участвовать в обмене заблокированными акциями

Власти Евросоюза призвали инвесторов и компании не участвовать в обмене заблокированных ценных бумаг, поскольку в этом механизме участвует подсанкционный Национальный расчетный депозитарий.

Интересные материалы

Бухгалтеры

НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года

Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в августе.

НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года