Сегодня последний день сдачи отчетности по НДС без штрафов

25 июля это крайний срок сдачи декларации НДС организациями и ИП на ОСНО, а также на ЕСХН.

Для всех плательщиков форма декларации одинакова — КНД-1151001, утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 в ред. от 12.12.2022.

Ее сдают только в электронном виде.

Налог за второй квартал уплачивают по 1/3 исчисленного не позднее 29 июля (понедельник), так как 28 июля выходной.

Если есть освобождение от НДС по ст. 145 НК, декларацию не сдают.

Если организация (ИП) вовремя не сдаст декларацию по НДС, то ее оштрафуют.

Сдача уточненной декларации НДС не освободит от штрафа за не сданную вовремя первичную.

Если не сдать или сдать после 25.07.2024, штраф составит 5% от не уплаченного в срок налога по декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки. Он не может быть меньше 1 000 руб. и больше 30% от неуплаченного налога.

Вдобавок руководителю организации или главбуху могут назначить административный штраф от 300 до 500 руб.

Что сдавать ИП и организациям за второй квартал (полугодие) 2024 — в обзоре для всех режимов налогообложения.