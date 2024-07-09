Что сдавать ИП и организациям за второй квартал 2024 (полугодие): обзор для всех режимов налогообложения

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ОСНО организации: что сдаем за 2 квартал 2024 года
Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 июля (т. к. 28 июля выходной), 28 августа и 30 сентября (т. к. 28 сентября выходной).
ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи — 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15-м числам.
ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:
а) на следующий рабочий день — после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день — после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября — при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/475@ от 23.09.2019 ред. от 17.08.2022) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 29 июля (т. к. 28 июля выходной).
Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 29.09.2023) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.
Взносы уплачиваются по 28-м числам каждого месяца, с учетом переноса выходных.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) — 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в II квартале 2024 (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках — в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.
Уведомление об исчисленных налогах за 2 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты не позднее 29 июля (т. к. 28 июля выходной).
Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 3 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2024), 25 июля (по НДФЛ, удержанному с 1.07 по 22.07.2024), 3 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2024), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2024 и страховым взносам за июль), 4 сентября (по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2024), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 01.09 по 22.09.2024 и страховым взносам за август). Сроки перечисления в бюджет: 5 июля, 28 июля, 7 августа, 28 августа, 5 сентября, 28 сентября.
Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — сдается 25 июля (за июнь), 25 августа (за июль) и 25 сентября (за август).
Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют единую (упрощенную) налоговую декларацию. Форма КНД-1151085. Срок сдачи 22 июля (т. к. 20 июля выходной).
Отчетность ИП за 2 квартал 2024 год по всем системам налогообложения
Что надо сдать ИП за 2 квартал 2024 года.
ИП на ОСНО без работников
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость если нет освобождения по ст. 145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 июля (т.к. 28 июля выходной), 28 августа и 30 сентября (т.к. 28 сентября выходной).
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.
Уведомление об исчисленном НДФЛза 1 полугодие. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты аванса за 1 полугодие — 25 июля. Если налога к уплате нет, нулевое уведомление не сдается!
ИП на ЕСХН без работников
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 июля (т.к. 28 июля выходной), 28 августа и 30 сентября (т.к. 28 сентября выходной).
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.
Уведомление об исчисленном налоге по ЕСХН за 1 полугодие. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты аванса 29 июля (т.к. 28 выходной).
ИП на УСН без работников
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.
Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 2 квартал. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты аванса 29 июля (т.к. 28 выходной).
ИП на ПСН без работников
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.
Отчетность ИП по работникам
Отчетность за работников не зависит от системы налогообложения ИП!
Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — сдается 25 августа (за июль) и 25 сентября (за август).
Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@).Сдается 3 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2024), 25 июля (по НДФЛ, удержанному с 1.07 по 22.07.2024), 3 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2024), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2024 и страховым взносам за июль), 4 сентября (по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2024), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 01.09 по 22.09.2024 и страховым взносам за август). Сроки перечисления в бюджет: 5 июля, 28 июля, 7 августа, 28 августа, 5 сентября, 28 сентября.
ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) — сдается:
на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК
ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.
Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 29.09.2023) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) — 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.
Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 2 квартал 2024 год
Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на УСН и ЕСХН, за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.
УСН
ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи — 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.
Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 29.09.2023) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.
Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 2 квартал. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты аванса 29 июля (т.к. 28 выходной).
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.
Уведомление об исчисленных налогах за 2 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты 29 июля (т.к. 28 выходной).
Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — сдается 25 августа (за июль) и 25 сентября (за август).
Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@).Сдается 3 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2024), 25 июля (по НДФЛ, удержанному с 1.07 по 22.07.2024), 3 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2024), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2024 и страховым взносам за июль), 4 сентября (по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2024), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 01.09 по 22.09.2024 и страховым взносам за август). Сроки перечисления в бюджет: 5 июля, 28 июля, 7 августа, 28 августа, 5 сентября, 28 сентября.
ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) — сдается:
а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.
ЕСХН
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 июля (т.к. 28 июля выходной), 28 августа и 30 сентября (т.к. 28 сентября выходной).
ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи — 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.
Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 29.09.2023) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема! Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) — 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.
Уведомление об исчисленном налоге по ЕСХН за 1 полугодие. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты аванса 29 июля (т.к. 28 выходной).
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2024 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.
Уведомление об исчисленных налогахза 2 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты 29 июля (т.к. 28 выходной).
Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — сдается 25 августа (за июль) и 25 сентября (за август).
Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@).Сдается 3 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2024), 25 июля (по НДФЛ, удержанному с 1.07 по 22.07.2024), 3 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2024), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2024 и страховым взносам за июль), 4 сентября (по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2024), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 01.09 по 22.09.2024 и страховым взносам за август). Сроки перечисления в бюджет: 5 июля, 28 июля, 7 августа, 28 августа, 5 сентября, 28 сентября.
ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) — сдается:
а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.
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