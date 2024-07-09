Что сдавать ИП и организациям за второй квартал 2024 (полугодие): обзор для всех режимов налогообложения

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ОСНО организации: что сдаем за 2 квартал 2024 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за 2 квартал (1 полугодие) 2024 года.

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 29 июля (т. к. 28 июля выходной), 28 августа и 30 сентября (т. к. 28 сентября выходной).

ЕФС-1 с разделом 2 , бывшая 4-ФСС. Срок сдачи — 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15-м числам.

ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:

а) на следующий рабочий день — после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день — после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября — при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций . КНД-1151006 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/475@ от 23.09.2019 ред. от 17.08.2022) – срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 29 июля (т. к. 28 июля выходной).

Расчет по страховым взносам . КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 29.09.2023) — срок сдачи 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Взносы уплачиваются по 28-м числам каждого месяца, с учетом переноса выходных.

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) — 25 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости , совершенных в II квартале 2024 (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках — в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 июля.

Уведомление об исчисленных налогах за 2 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу , если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 июля. Срок уплаты не позднее 29 июля (т. к. 28 июля выходной).

Уведомления об исчисленных суммах налогов , авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 3 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2024), 25 июля (по НДФЛ, удержанному с 1.07 по 22.07.2024), 3 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2024), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2024 и страховым взносам за июль), 4 сентября (по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2024), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 01.09 по 22.09.2024 и страховым взносам за август). Сроки перечисления в бюджет: 5 июля, 28 июля, 7 августа, 28 августа, 5 сентября, 28 сентября.

Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) — сдается 25 июля (за июнь), 25 августа (за июль) и 25 сентября (за август).