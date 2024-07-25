Застройщиков обяжут рядом с ЖК возводить школы

Вместе с жилищными комплексами застройщики будут стоить объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому застройщики будут обязаны строить объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами.

«Это позволит предпринимателям значительно сократить срок реализации проекта комплексного развития территории, реализуемого по их инициативе, а также уравняет их в правах с другими застройщиками, осуществляющими КРТ (комплексное развитие территорий) на основании решения о КРТ», — сказано в пояснительной записке.

В проекты нового строительства будут включать школы, детские сады и другие социальные объекты. Они должны быть построены за счет собственных денег компаний, которые заключили договор о КРТ жилой застройки, или на бюджетные средства.

Если законопроект примут, он вступит в силу уже с 1 января 2025 года.