Застройщиков обяжут рядом с ЖК возводить школы

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому застройщики будут обязаны строить объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами.
«Это позволит предпринимателям значительно сократить срок реализации проекта комплексного развития территории, реализуемого по их инициативе, а также уравняет их в правах с другими застройщиками, осуществляющими КРТ (комплексное развитие территорий) на основании решения о КРТ», — сказано в пояснительной записке.
В проекты нового строительства будут включать школы, детские сады и другие социальные объекты. Они должны быть построены за счет собственных денег компаний, которые заключили договор о КРТ жилой застройки, или на бюджетные средства.
Если законопроект примут, он вступит в силу уже с 1 января 2025 года.
Комментарии1
Ну с учётом умирающей от ставки ипотеки, это, конечно, "прекрасная" новость для застройщиков и потенциальных покупателей квартир.