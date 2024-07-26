Платит ли работодатель НДФЛ при погашении кредита за работника

Минфин разъяснил вопрос с НДФЛ при погашении работодателем в качестве поручителя за работника суммы долга и процентов по потребительскому кредиту.

В письме от 03.07.2024 № 03-04-05/61879 рассмотрена ситуация: у работника был потребкредит, по которому работодатель выступал поручителем. В связи со сложным материальным положением работодатель погасил за сотрудника остаток кредита и проценты по нему. При этом задолженность с него взыскивать не будет.

Возникает вопрос, относится ли погашение поручителем долга по кредиту к доходам работника и нужно ли работнику уплатить НДФЛ с суммы погашенного долга и процентов.

Минфин ответил, что при возникновении у физлица облагаемого дохода исчисление и уплата НДФЛ происходят в общем порядке. То есть дополнительный налог с зарплаты или иных выплачиваемых доходов такому сотруднику имеет место быть.

При определении налоговой базы учитывают все доходы физлица в денежной и натуральной форме или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.