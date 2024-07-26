Роспотребнадзору разрешат проводить выездные проверки общепита

В ближайшее время Минэкономразвития может снять мораторий на проверки заведений общественного питания и ретейла.
Роспотребнадзор сможет выезжать в компании, которые не уведомили службу о начале своей деятельности. По закону это должны делать предприятия по производству продуктов, торговые сети и общепит.
Мораторий планируют снять после случаев массового отравления ботулизмом клиентов сервиса «Кухня на районе». Их поставщик «Савон К» не сообщил регулятору о начале работы, поэтому ведомство не смогло проверить производство продуктов. Об этом пишут «Известия».
«Изменения в постановление № 336 подготовлены в рамках плановой работы Минэкономразвития с Роспотребнадзором. Ее проводили на протяжении последних нескольких месяцев», — сказали в Минэке.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что компании, которые не уведомили ведомство о начале своей работы, должны столкнуться с серьезными последствиями. Среди предложений — запретить открывать банковские счета таким организациям.
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