Роспотребнадзору разрешат проводить выездные проверки общепита

Компании общепита и ретейла не смогут вести деятельность, если не уведомят Роспотребнадзор о начале своей работы. Отменят мораторий на выездные проверки службы.

В ближайшее время Минэкономразвития может снять мораторий на проверки заведений общественного питания и ретейла.

Роспотребнадзор сможет выезжать в компании, которые не уведомили службу о начале своей деятельности. По закону это должны делать предприятия по производству продуктов, торговые сети и общепит.

Мораторий планируют снять после случаев массового отравления ботулизмом клиентов сервиса «Кухня на районе». Их поставщик «Савон К» не сообщил регулятору о начале работы, поэтому ведомство не смогло проверить производство продуктов. Об этом пишут «Известия».

«Изменения в постановление № 336 подготовлены в рамках плановой работы Минэкономразвития с Роспотребнадзором. Ее проводили на протяжении последних нескольких месяцев», — сказали в Минэке.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что компании, которые не уведомили ведомство о начале своей работы, должны столкнуться с серьезными последствиями. Среди предложений — запретить открывать банковские счета таким организациям.