Роструд: как оплачивать день отзыва из отпуска — как отпуск или работу?

День непосредственного отзыва с отпуска или отдыха относится к рабочему времени независимо от того, в какое время суток сотрудник был вызван на работу.

Этот день исключают из дней отдыха и оплачивают согласно отработанному времени.

Отзыв работника из ежегодного оплачиваемого отпуска допускается только с его согласия.

Оставшуюся часть отпуска он может использовать по своему выбору — в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску в следующем рабочем году.

При отказе выйти из отпуска досрочно работодатель не вправе применять санкции к работнику.

Нельзя отзывать из отпуска:

беременных;

работников в возрасте до 18 лет;

занятых на вредных или опасных работах.

Такие разъяснения дал Роструд у себя в Телеграм-канале.