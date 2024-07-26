Роструд: как оплачивать день отзыва из отпуска — как отпуск или работу?

Этот день исключают из дней отдыха и оплачивают согласно отработанному времени.
Отзыв работника из ежегодного оплачиваемого отпуска допускается только с его согласия.
Оставшуюся часть отпуска он может использовать по своему выбору — в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску в следующем рабочем году.
При отказе выйти из отпуска досрочно работодатель не вправе применять санкции к работнику.
Нельзя отзывать из отпуска:
беременных;
работников в возрасте до 18 лет;
занятых на вредных или опасных работах.
Такие разъяснения дал Роструд у себя в Телеграм-канале.
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