Введут правила налогообложения при покупке долей в российских ООО по номинальной стоимости

23 июля 2024 года Госдума окончательно приняла законопроект № 577665-8 с изменениями в НК в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики 2023-2025.
В этом законе много налоговых изменений. Среди прочего появились правила налогообложения доходов в виде материальной выгоды при покупке долей в российских ООО.
Пока в НК есть два вида матвыгоды, которая облагается НДФЛ:
Экономия на процентах. Речь идет про экономию на процентах за пользование заемными деньгами, полученными от организаций или ИП. Если человек не платит проценты, у него появляется сбережение, следовательно, доход. Такой доход облагается НДФЛ.
Дешевые покупки. Речь идет про экономию на дешевой покупке товаров, работ, услуг у взаимозависимого лица. И про экономию на дешевой покупке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
Сейчас в закрытый перечень подобных доходов добавили еще один. Теперь доходом налогоплательщика будет материальная выгода, полученная от приобретения долей участия в уставном капитале ООО. За рыночную стоимость доли будет браться доля в стоимости чистых активов ООО по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий год.
Заседание Совета Федерации запланировано на 2 августа 2024. Предполагается, что правила вступят в силу с 2025 года.
Смотрите обзор всех изменений для бухгалтера по поправкам в НК, разработанным еще до налоговой реформы-2025.
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