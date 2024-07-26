Введут правила налогообложения при покупке долей в российских ООО по номинальной стоимости

При покупке доли в ООО по номинальной стоимости, которая отличается от стоимости чистых активов, расчет налогового бремени покупателя будет происходить по данным бухгалтерской отчетности ООО.

23 июля 2024 года Госдума окончательно приняла законопроект № 577665-8 с изменениями в НК в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики 2023-2025.

В этом законе много налоговых изменений. Среди прочего появились правила налогообложения доходов в виде материальной выгоды при покупке долей в российских ООО.

Пока в НК есть два вида матвыгоды, которая облагается НДФЛ:

Экономия на процентах. Речь идет про экономию на процентах за пользование заемными деньгами, полученными от организаций или ИП. Если человек не платит проценты, у него появляется сбережение, следовательно, доход. Такой доход облагается НДФЛ.

Дешевые покупки. Речь идет про экономию на дешевой покупке товаров, работ, услуг у взаимозависимого лица. И про экономию на дешевой покупке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Сейчас в закрытый перечень подобных доходов добавили еще один. Теперь доходом налогоплательщика будет материальная выгода, полученная от приобретения долей участия в уставном капитале ООО. За рыночную стоимость доли будет браться доля в стоимости чистых активов ООО по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий год.

Заседание Совета Федерации запланировано на 2 августа 2024. Предполагается, что правила вступят в силу с 2025 года.

Смотрите обзор всех изменений для бухгалтера по поправкам в НК, разработанным еще до налоговой реформы-2025.