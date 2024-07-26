Госдума упростила регистрацию контрольно-кассовой техники

ИП смогут не применять ККТ, если оказывают услуги в сфере образования, физической культуры и спорта.

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который упростит порядок регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ).

С 1 марта 2025 года компании смогут подавать заявления на регистрацию ККТ через изготовителя техники. Снять кассу с учета будет можно не только в ФНС, но и у оператора фискальных данных. Для этого будет нужно подать заявление на портале Госуслуг или через изготовителя ККТ.

Индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере образования, физической культуры и спорта, смогут не применять ККТ.

С 10 до 5 рабочих дней сократится срок предоставления государственной услуги по регистрации, перерегистрации и снятию ККТ с учета в ФНС.

«Для обеспечения полного соответствия фискальных накопителей, включаемых в реестр фискальных накопителей, требованиям законодательства о применении контрольно-кассовой техники, законопроектом определяется, что новые модели фискальных накопителей должны проходить экспертизу в экспертной организации аналогично тому, как это предусмотрено для новых моделей контрольно-кассовой техники», — сказано в пояснительной записке.

Операторов фискальных данных освободят от обязанности представлять в ФНС лицензии на осуществление деятельности по оказанию телематических услуг связи.