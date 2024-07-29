Депутаты хотят конфисковывать имущество всех ближайших родственников коррупционеров

Коррупционеры пользуются пробелами в законодательстве и оформляют активы на близких родственников, чтобы их ценности, деньги и имущество не попало под госконтроль. Это собираются изменить.

В Госдуму внесут поправки в ст. 104.1 УК, по которым конфискацию за коррупционное преступление распространят на все имущество виновного, а также на его наследников первой очереди: на родителей и совершеннолетних детей.

Сейчас по решению суда в основном конфискуют ценности и имущество, которые служат вещественными доказательствами. По закону определенные чиновники обязаны декларировать собственные доходы и имущество, а также ценности супруга и несовершеннолетних детей. Об этом пишут «Известия».

«Из перечня выведены другие ближайшие родственники. Такой подход дает возможность коррупционерам уйти из-под действия антикоррупционного закона, так как во многих случаях основные активы переписаны на близких, не попадающих под госконтроль. Таким образом, нарушается основополагающий принцип уголовного права — неотвратимость наказания», — сказал замглавы комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин.

В 2019 году имущество конфисковали у 3,6% осужденных коррупционеров, а 2020 году — 4,1%. За получение взятки в 2021 году суды прибегли к конфискации только в одном случае из 10, из 891 осужденных ценности, имущество и денежные средства забрали у 96 человек.