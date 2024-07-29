Экспертные разборы за неделю: как оплачивать работу в выходные, вести документооборот и отвечать на требования

Перегретая экономика. Почему важно инвестировать во внутреннее производство при переизбытке средств?

Современная экономика нередко сталкивается с проблемой перегрева, когда внутри государства находится слишком большое количество денежных средств. Этот феномен может иметь негативные последствия для экономического развития и стабильности страны. Давайте разберемся, почему слишком много денег в экономике может быть не совсем хорошо.