Дарение квартиры между двоюродными братьями облагается НДФЛ

Даже если по жилищным вопросам с точки зрения Жилищного кодекса двоюродный брат был признан близким родственником, для налоговых дел в целях НК кузен – не родственник.

За подаренную двоюродным братом квартиру придется заплатить НДФЛ и сдать декларацию 3-НДФЛ.

Об этом сообщает ФНС в письме от 11.07.2024 № БС-4-11/7908@.

Налоговики напомнили, что ранее аналогичное разъяснение они уже направляли письмом от 29.01.2024 № БС-4-11/831@.

От НДФЛ освобождается доход с дарения недвижимости от близких родственников и членов семьи. Перечень таких родственников есть в СК, и он закрытый. Двоюродный брат туда не входит.

Ситуация такая: ранее квартира была получена по договору соцнайма. И в этот договор разрешили включить двоюродного брата, посчитав его родственником.

Но для целей НДФЛ это ничего не значит, утверждает ФНС.

Кстати, признать человека членом семьи может суд в порядке особого производства. Например, мы рассказывали, что близким родственником суд может признать прабабушку.