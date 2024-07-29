Дарение квартиры между двоюродными братьями облагается НДФЛ

За подаренную двоюродным братом квартиру придется заплатить НДФЛ и сдать декларацию 3-НДФЛ.
Об этом сообщает ФНС в письме от 11.07.2024 № БС-4-11/7908@.
Налоговики напомнили, что ранее аналогичное разъяснение они уже направляли письмом от 29.01.2024 № БС-4-11/831@.
От НДФЛ освобождается доход с дарения недвижимости от близких родственников и членов семьи. Перечень таких родственников есть в СК, и он закрытый. Двоюродный брат туда не входит.
Ситуация такая: ранее квартира была получена по договору соцнайма. И в этот договор разрешили включить двоюродного брата, посчитав его родственником.
Но для целей НДФЛ это ничего не значит, утверждает ФНС.
Кстати, признать человека членом семьи может суд в порядке особого производства. Например, мы рассказывали, что близким родственником суд может признать прабабушку.
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