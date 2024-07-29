Семья с двумя детьми может продать без НДФЛ дом, землю и сарай

Для семей с двумя детьми при продаже жилья срок владения не имеет значения. При соблюдении ряда условий НДФЛ не будет при любом сроке владения.

Причем раньше эта норма действовала только в отношении квартир и жилых домов. А с 2023 года на тех же условиях можно продать земельный участок под домом и хозяйственные строения на нем.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.03.2024 № 03-04-05/19276.

Условия для продажи жилья без НДФЛ такие:

в семье не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 – если они студенты);

в этом году или до 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;

площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;

кадастровая стоимость старой квартиры менее 50 млн рублей.

на момент продажи старой квартиры семье не принадлежат более 50% в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира, которую семья покупает.

Условия для продажи земельного участка без НДФЛ: соблюдаются вышеназванные условия для продажи жилья без НДФЛ;

земельный участок продается вместе с домом.

Условия для продажи хозяйственной постройки без НДФЛ:

соблюдаются вышеназванные условия для продажи жилья без НДФЛ;

хозпостройка продается вместе с домом и земельным участком.

Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.