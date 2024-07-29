Семья с двумя детьми может продать без НДФЛ дом, землю и сарай

Причем раньше эта норма действовала только в отношении квартир и жилых домов. А с 2023 года на тех же условиях можно продать земельный участок под домом и хозяйственные строения на нем.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.03.2024 № 03-04-05/19276.
Условия для продажи жилья без НДФЛ такие:
в семье не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 – если они студенты);
в этом году или до 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;
площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;
кадастровая стоимость старой квартиры менее 50 млн рублей.
на момент продажи старой квартиры семье не принадлежат более 50% в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира, которую семья покупает.
Условия для продажи земельного участка без НДФЛ:
соблюдаются вышеназванные условия для продажи жилья без НДФЛ;
земельный участок продается вместе с домом.
Условия для продажи хозяйственной постройки без НДФЛ:
соблюдаются вышеназванные условия для продажи жилья без НДФЛ;
хозпостройка продается вместе с домом и земельным участком.
Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.
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