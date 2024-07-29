Минпромторг расширит список импортных товаров, которые нельзя приобрести на госзакупках

Ограничения затронут медицинские товары, кровати, шприцы и наконечники к пипеточным дозаторам, которые произведены на территории иностранных государств. Исключение сделают для товаров из ЕАЭС.

Минпромторг собирается увеличить список промышленных товаров из иностранных государств, которые не могут быть приобретены для государственных и муниципальных нужд.

«Проект постановления направлен на формирование технологического и производственного потенциала медицинской промышленности», — сказано на сайте министерства.

Запрет распространится на импортные полимерные наконечники к пипеточным дозаторам. Допуск к госзакупкам будет ограничен для медицинских функциональных механических кроватей и шприцов.