Минпромторг расширит список импортных товаров, которые нельзя приобрести на госзакупках

Минпромторг собирается увеличить список промышленных товаров из иностранных государств, которые не могут быть приобретены для государственных и муниципальных нужд.
«Проект постановления направлен на формирование технологического и производственного потенциала медицинской промышленности», — сказано на сайте министерства.
Запрет распространится на импортные полимерные наконечники к пипеточным дозаторам. Допуск к госзакупкам будет ограничен для медицинских функциональных механических кроватей и шприцов.
Начать дискуссию