У командированных в новые регионы повышенные суточные не облагаются НДФЛ

По п. 1 ст. 217 НК суточные не облагаются НДФЛ, но только в пределах лимита.

По командировкам по России необлагаемая сумма – 700 рублей в день, по загранкомандировкам – 2 500.

Но есть отдельные нормы командировочных расходов — для тех, кого направляют в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Они прописаны в постановлении Правительства от 28.10.2022 № 1915.

Суточные в размере 8 480 рублей действуют для командированных в новые регионы, принимающих непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры, в том числе по восстановлению военной техники.

Таким образом, если сотрудник командирован в новые регионы с вышеназванной целью, то его суточные не облагаются НДФЛ в размере 8 480 руб. в день.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.04.2024 № 03-04-05/36042.