Блогеры с аудиторией свыше 10 тысяч человек будут регистрироваться в Роскомнадзоре

Если не передать в Роскомнадзор информацию о себе, то блогеры с аудиторией больше 10 тысяч человек не смогут легально размещать рекламу.

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил идею обязать блогеров с 10 тыс. подписчиков сообщать информацию о себе в Роскомнадзор. Это правило будет распространяться и на пользователей мессенджеров, социальных сетей и видеохостингов. Например, на YouTube.

Изначально депутаты хотели распространить эти требования на блогеров с ежедневной аудиторией больше 1 тыс. человек. Однако этот лимит увеличили до 10 тыс. Об этом пишет РБК.

«Важно, чтобы сведения о пользователе, распространяющем информацию в соцсети или мессенджере, были известны. Этот человек должен понимать свою ответственность за содержание контента», — сказали в Роскомнадзоре.

Если аудитория блогера превышает 10 тыс. пользователей, а его страница не включена в список ведомства, он не сможет легально размещать рекламу на своем ресурсе.

Законодательную инициативу включили в законопроект об идентификации абонентов мобильной связи.