Чтобы не платить НДС, ресторану надо платить сотрудникам хорошую зарплату

Эта льгота по НДС введена в целях обеления отрасли.
В Минфин поступило предложение чуть ослабить условия для общепита – разрешить отклонение по зарплате от среднеотраслевой на 20%
Но Минфин такое предложение не поддержал — письмо от 27.05.2024 № 03-07-07/48651.
Дело в том, что пилотный проект по льготе общепиту стартовал в целях полноты декларирования выплат сотрудникам.
Ничего менять не будут.
Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.
Подробнее о том, кому положены льготы по НДС, рассказываем на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов». Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо
20 700 рублей. Старт потока 1 августа.
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