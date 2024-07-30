Чтобы не платить НДС, ресторану надо платить сотрудникам хорошую зарплату

Общепит освобожден от НДС при соблюдении ряда условий, одно из которых – средняя зарплата должна быть не менее среднеотраслевой в регионе.

Эта льгота по НДС введена в целях обеления отрасли.

В Минфин поступило предложение чуть ослабить условия для общепита – разрешить отклонение по зарплате от среднеотраслевой на 20%

Но Минфин такое предложение не поддержал — письмо от 27.05.2024 № 03-07-07/48651.

Дело в том, что пилотный проект по льготе общепиту стартовал в целях полноты декларирования выплат сотрудникам.

Ничего менять не будут.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.