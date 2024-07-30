Путевка в лагерь для ребенка сотрудника не облагается НДФЛ

Освобождена от НДФЛ стоимость путевок для несовершеннолетних детей сотрудников, по которым оказывают услуги санаторно-курортные и оздоровительные организации.

К санаторно-курортным и оздоровительным организациям относятся в том числе оздоровительные и спортивные детские лагеря.

Об этом сообщает ФНС в письме от 03.06.2024 № БС-4-11/6151@.

Если работодатель выделяет сотрудникам путевки в детский лагерь, то НДФЛ не будет по путевке для каждого ребенка сотрудника один раз в год.

Как облагается доход по путевкам, которые предоставляют несколько раз в год, мы рассказывали тут.

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