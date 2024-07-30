Верховный суд: нужно получить согласие жильцов на установку вывески магазина

Чтобы разместить вывеску магазина на фасаде многоквартирного дома, нужно собрать согласия собственников, а не только одного арендодателя.

Верховный суд определил, что право использования общего имущества не может нарушать права других собственников. Если арендатор коммерческого помещения решил установить вывеску на фасаде многоквартирного дома, ему нужно получить согласие жильцов, а не одного арендодателя.

«На момент заключения договора аренды собственник помещения должен был согласовать размещение конструкций с иными собственниками помещений в доме <…> Отсутствие такого согласия влечет для этого лица последствия в виде демонтажа конструкций как инструмента восстановления нарушенного права собственников помещений в доме», — сказано в решении ВС.

В споре о вывеске супермаркета «Пятерочка» на фасаде многоквартирного дома три инстанции приняли сторону компании и заявили, что согласия жильцов не требуется. Верховный суд отправил дело на пересмотр.