Для повышенных ставок УСН не учитывают доход по ПСН

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.03.2024 № 03-11-11/27549.
Напомним, лимит дохода по УСН для применения обычных ставок 6% и 15% – 150 млн рублей (с учетом индексации – 199,35 млн в 2024 году).
После превышения этого лимита идут ставки 8% и 20%.
Считают этот лимит только по доходам на упрощенке. Те доходы, которые ИП получил в рамках ПСН, для лимита не учитывают.
Кстати, для лимита по ПСН учитывают доход по УСН.
Отметим, что с 2025 года повышенных ставок по УСН не будет. Новые лимиты по УСН и порядок их индексации смотрите здесь.
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