Для повышенных ставок УСН не учитывают доход по ПСН

Если ИП совмещает УСН и ПСН, для ставок по УСН учитывается только доход по упрощенке.

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.03.2024 № 03-11-11/27549.

Напомним, лимит дохода по УСН для применения обычных ставок 6% и 15% – 150 млн рублей (с учетом индексации – 199,35 млн в 2024 году).

После превышения этого лимита идут ставки 8% и 20%.

Считают этот лимит только по доходам на упрощенке. Те доходы, которые ИП получил в рамках ПСН, для лимита не учитывают.

Кстати, для лимита по ПСН учитывают доход по УСН.

Отметим, что с 2025 года повышенных ставок по УСН не будет. Новые лимиты по УСН и порядок их индексации смотрите здесь.