Подписан закон о добровольном клеймении ювелирных изделий для экспорта

Закон от 22.07.2024 № 212-ФЗ устанавливает добровольный порядок клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов отечественного производства, предназначенных для экспорта в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При условии нанесения на них двухмерного штрихкода.

Этим же законом Правительство наделено полномочием определять по согласованию с ЦБ предельную массу инвестиционных драгметаллов, которые можно перевозить без транспортных средств, оборудованных специальными техническими устройствами, и без сопровождения вооруженной охраны.

Ранее мы писали, что с 1 марта 2025 года ювелиры будут клеймить изделия и драгметаллы.