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Банки

Т-Банк запустил сервис для контроля расходов на заправку автопарка

Компании и ИП смогут оплачивать заправку автомобилей, устанавливать лимиты, а также получать все закрывающие документы с помощью сервиса «Топливо для бизнеса».

Т-Банк запускает бесплатный онлайн-сервис для управления расходами на заправку корпоративного транспорта. Он называется «Топливо для бизнеса» и позволят компаниям и ИП оплачивать топливо напрямую с расчетного счета.

Владельцы автопарков и транспортных компаний смогут установить лимиты по размеру трат, количеству литров топлива для каждого водителя, а также выбрать АЗС и вид топлива. Сделать это можно в личном кабинете или мобильном приложении Т-Бизнеса.

Водители расплатятся за заправку, не выходя из машины, а средства спишут с расчетного счета организации.

«Благодаря оплате топлива с расчетного счета бизнес может экономить до 20% расходов. Мы заботимся о наших клиентах, поэтому предложили для них технологичный инструмент, который позволяет контролировать автопарк в мобильном приложении: следить за расходами и устанавливать лимиты на топливо для водителей компании, а также оптимизировать их», — сказал руководитель управления продуктов Т-Бизнеса Леонид Назаров.

Сервис «Топливо для бизнеса» позволяет компаниям, которые работают на ОСНО, вернуть 20% НДС от потраченной суммы. Оплата заправки напрямую со счета фирмы поможет экономить на комиссиях за снятие наличных и перевод физлицам. Кроме того, не нужно собирать чеки для отчетности: закрывающие документы передадут через систему электронного документооборота.

Оплачивать топливо можно даже при нулевом балансе: в непредвиденных ситуациях, когда средств на счете не хватает, можно подключить овердрафт к расчетному счету в Т-Бизнесе. При заблаговременном планировании крупных расходов можно получить кредит на пополнение оборотных средств.

Бизнес-клиентам Т-Банка доступно более 7 тысяч АЗС по всей России, среди них — Лукойл, Газпромнефть, Татнефть и другие.

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