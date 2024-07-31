🔥 Пособие по уходу за ребенком, однажды полученное женщиной, все 1,5 года должна получать она

Право на продолжение получения пособия по уходу за ребенком сохраняется именно за тем застрахованным лицом, которому оно ранее было назначено и которое вышло на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста 1,5 лет.
Такую позицию, согласованную с Минтрудом, изложил СФР в письме от 23.07.2024 № 19-02/95873л.
Законом не предусмотрена возможность передачи права на получение пособия по уходу за ребенком другому лицу.
Основания для прекращения выплаты пособия такие:
прекращение трудовых (гражданско-правовых) отношений с застрахованным лицом;
смерть ребенка;
наступление иных обстоятельств, влекущих досрочное прекращение выплаты пособия (например, помещение ребенка в специализированное детское учреждение постоянного пребывания).
Таким образом, пока мать не уволена с работы, получать пособие будет именно она. Переоформить его на отца невозможно.
Между тем ранее СФР сообщал, что такое переоформление возможно, если мать заболела.
В свежем письме СФР подтверждает эту позицию, заявляя, что болезнь матери, исключающая возможность ухода за ребенком – это условие для реализации отцом права на отпуск по уходу за ребенком и получение пособия.
Таким образом, СФР утверждает, что мать никак не может выйти из отпуска так, чтобы прекратилось пособие. Ей придется для этого уволиться. Но в истории с болезнью матери выводы СФР противоречат вышеназванной позиции.
Кстати, если мама вышла из отпуска по уходу за ребенком (а пособие при этом сохраняется), а потом решила вновь туда пойти, то нового расчета пособия не будет. Выплата будет идти в размере, исчисленном на момент наступления страхового случая.
Комментарии1
Тут читаем, тут не читаем, тут рыбу заворачиваем
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
То есть теперь женщина не может напрочь выйти из отпуска по уходу, чтобы просто работать и не получать пособие.
Чтобы отцу получать пособие по уходу, мать ни дня не должна быть в отпуске по уходу. Сразу после окончания БиР надо выйти на работу. Иначе посидела с малышом немного и на 1,5 года утратила право просто работать за зарплату без пособий.
Какое-то "пособное" рабство.
Один раз назвался груздем - на 1,5 года полезай в кузов.)