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Расходы по налогу на прибыль

Выдача сотрудникам «пайкового» угля для печного отопления идет в расходы и не облагается НДС

Для целей налога на прибыль выдачи бесплатного «пайкового» угля – это расходы на оплату труда, для целей НДС – это благотворительность.

Разъяснение дал Минфин в письме от 04.03.2024 № 03-07-07/19218.

Уголь по утвержденным нормам предоставляют организации угольной промышленности своим сотрудникам, у которых печное отопление.

Для целей налога на прибыль это расходы на оплату труда (п. 4 ст. 255 НК). Там говорится о бесплатных коммунальных услугах. Уголь как твердое топливо для печного отопления тоже относится к коммунальным услугам.

Что касается НДС, то при передаче товаров безвозмездно в рамках благотворительной деятельности налога не будет. Минфин считает, что эта норма подходит для передачи угля.

Таким образом, выданный сотрудникам уголь можно включать в расходы и не надо начислять на него НДС.

Про налоги с выдачи угля сотрудникам компанией из новых регионов мы рассказывали здесь.

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Расходы по налогу на прибыль

Выдача сотрудникам «пайкового» угля для печного отопления идет в расходы и не облагается НДС

Для целей налога на прибыль выдачи бесплатного «пайкового» угля – это расходы на оплату труда, для целей НДС – это благотворительность.

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