Компании на ЕСХН без НДС все равно должны выставлять счета-фактуры

Разъяснение по этому поводу дает эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, освобожденными от НДС по ст. 145 НК, счета-фактуры составляют без выделения сумм налога.

Такая норма прописана в п. 5 ст. 168 НК. При этом в счетах-фактурах делается надпись или ставится штамп «Без налога (НДС)».

Кстати, под эту же норму с 2025 года подпадут упрощенцы, которые будут освобождены от НДС. Это те, у которых доход за 2024 год будет менее 60 млн рублей и вновь зарегистрированные в 2025 году компании и ИП.

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