Россияне в среднем выплачивают два микрозайма и три кредита

Жители страны в среднем имеют пять кредитов, два из которых приходится на микрозаймы.

Средний показатель долговой нагрузки за первые шесть месяцев 2024 года составил 52%. При этом в том же периоде 2023 года он был 46%. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

«Сейчас достаточно часто граждане используют кредитные карты, варианты оплаты по частям, рассрочки. Последние часто не воспринимают как кредит. Однако для бюро кредитных историй это одно и то же», — сказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

В 2024 году самый высокий кредитный рейтинг оказался в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманской области. Низкий кредитный рейтинг в Ингушетии, Тыве и Адыгее.

Недавно мы писали, что банки отказывают в ипотеке клиентам с рассрочками.