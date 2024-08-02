🚩 Совет Федерации одобрил закон о донастройке налоговой системы

2 августа 2024 года Совет Федерации одобрил правительственный закон с налоговыми изменениями в рамках реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики 2023-2025.

Согласно документу, от НДФЛ освободят доходы в виде жилого помещения или земельного участка, которые были получены из государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой.

Право на социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг детям или недееспособным будут предоставлять без ограничений по их возрасту.

Многодетные семьи будут получать льготы по имущественным налогам без заявлений.

К налоговому мониторингу смогут присоединиться компании с оборотом до 800 млн рублей. Размер уплаченных налогов должен составлять 80 млн.

Исключили требование о составе активов эмитента, необходимое для применения нулевой ставки по налогу на прибыль при продаже небольших пакетов акций. Сейчас для этого нужно, чтобы не больше 50% активов состояло из недвижимого имущества на территории РФ.

При предоставлении отсрочки, рассрочки и инвестиционных налоговых кредитов ФНС будет руководствоваться новыми критериями ликвидности имущества, которое может быть предметом залога. Также определят механизм оценки платежеспособности должников.

Налоги с долгосрочных вкладов (сроком действия больше одного года) рассчитают с учетом суммы необлагаемого процентного дохода в периоды, за которые начислены проценты по депозиту.

Профессиональный налоговый вычет смогут получить физлица, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юрлица или без регистрации ИП. Он составил 20% общей суммы доходов, если нельзя документально подтвердить расходы.

От НДС освободили услуги по предоставлению в аренду автомобилей скорой помощи с экипажем. Норма будет действовать задним числом, с 1 января 2020 года.

Предприниматели из новых регионов смогут уменьшать размер налога на сумму расходов при покупке контрольно-кассовой техники до 31 декабря 2025 года.

Участники СВО и члены их семей получат право применять льготу по налогу на имущество физлиц.

Международным холдинговым компаниям продлят срок инвестирования 300 млн рублей в развитие специальных административных районов (САР). Это нужно для того, чтобы применять пониженные налоговые ставки.

Есть и другие точечные поправки.

Обзор всех изменений для бухгалтера про эти поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025, смотрите здесь.

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