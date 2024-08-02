Привлекать к уголовной ответственности будут и преступников-россиян, скрывающихся за границей

Соавтор поправок, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василий Пискарев подчеркнул, что скрывающиеся от правосудия за рубежом должны нести ответственность за свои преступления, где бы они ни находились.
Это проект изменений в ст. 458 УПК. Он наделит Генпрокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности не только иностранцев, но также и совершивших преступления российских граждан, пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны.
«Принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания, в том числе и в отношении лиц, скрывающихся от правосудия за пределами России», — пояснил Пискарев.
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