Привлекать к уголовной ответственности будут и преступников-россиян, скрывающихся за границей

Соавтор поправок, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василий Пискарев подчеркнул, что скрывающиеся от правосудия за рубежом должны нести ответственность за свои преступления, где бы они ни находились.

Это проект изменений в ст. 458 УПК. Он наделит Генпрокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности не только иностранцев, но также и совершивших преступления российских граждан, пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны.