В Совете Федерации предложили наказывать за продажу данных своей банковской карты мошенникам

Совет Федерации рекомендует Правительству вместе с Генпрокуратурой, Центробанком и Следственным комитетом подготовить законопроект, который установит ответственность за использование физлицами банковских карт и кошельков в интересах третьих лиц. Также будет нельзя передавать другим свои счета.

Чтобы запутать следы, мошенники часто используют данные третьих лиц для перевода средств на их счета. Информацию о картах предоставляет сам клиент банка добровольно или за вознаграждение. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Если раньше преступный мир больше использовал подставные фирмы, то сейчас переориентировался на физлиц, особенно наиболее уязвимых: пенсионеров, студентов и школьников, которые не всегда готовы к новым формам воздействия», — сказал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Сначала предоставление своих данных будут считать административным нарушением. Если это не поможет, тогда власти предложат уголовную ответственность.