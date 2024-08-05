В сентябре начнут действовать новые правила проведения специальной оценки труда

С 1 сентября 2024 года вступает в силу приказ Минтруда от 21 ноября 2023 года № 817н. Документ устанавливает новые правила проведения спецоценки труда, которые будут действовать до 1 сентября 2030 года.

В приказе представлены: формы отчета об оценке, новая методика проведения спецоценки, а также классификатор вредных и опасных производственных факторов.

Все юридические лица и ИП с сотрудниками должны проводить СОУТ. Разберитесь, что должно быть у организации и ИП по охране труда, чтобы не попасть под штрафные санкции. Приходите на вебинар «Охрана труда для организаций и ИП в 2024 году». Он состоится 12 августа в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Охрана труда: общие требования.

Что должно быть в организации по охране труда.

Нужна ли охрана труда ИП.

Какие документы обязательно должны быть по охране труда.

Кого надо обучать по охране труда.

Какие штрафы за охрану труда.

Как проверить стоите ли вы в плане проверок по охране труда.

Чек-листы по охране труда Трудовой инспекции.

Спикер — Татьяна Богданова, руководитель службы охраны труда ООО «Глобал-Сервис», член Совета Ассоциации «Единый центр специалистов по охране труда».

Ждем вас на вебинаре 12 августа в 11:00 мск!