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Охрана труда

В сентябре начнут действовать новые правила проведения специальной оценки труда

Все компании и ИП с сотрудниками должны проводить специальную оценку условий труда (СОУТ). Осенью изменится форма отчета, методика проведения оценки и классификатор вредных и опасных факторов.

С 1 сентября 2024 года вступает в силу приказ Минтруда от 21 ноября 2023 года № 817н. Документ устанавливает новые правила проведения спецоценки труда, которые будут действовать до 1 сентября 2030 года.

В приказе представлены: формы отчета об оценке, новая методика проведения спецоценки, а также классификатор вредных и опасных производственных факторов.

Все юридические лица и ИП с сотрудниками должны проводить СОУТ. Разберитесь, что должно быть у организации и ИП по охране труда, чтобы не попасть под штрафные санкции. Приходите на вебинар «Охрана труда для организаций и ИП в 2024 году». Он состоится 12 августа в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

  • Охрана труда: общие требования.

  • Что должно быть в организации по охране труда.

  • Нужна ли охрана труда ИП.

  • Какие документы обязательно должны быть по охране труда.

  • Кого надо обучать по охране труда.

  • Какие штрафы за охрану труда.

  • Как проверить стоите ли вы в плане проверок по охране труда.

  • Чек-листы по охране труда Трудовой инспекции.

Спикер — Татьяна Богданова, руководитель службы охраны труда ООО «Глобал-Сервис», член Совета Ассоциации «Единый центр специалистов по охране труда».

Ждем вас на вебинаре 12 августа в 11:00 мск!

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