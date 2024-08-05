С сегодняшнего дня банки и МФО обязаны хранить всю историю общения с должниками в течение трёх лет

Новые требования устанавливаются законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" к кредитным и микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками через звонки, аудио- и текстовые сообщения.

Эта мера должна защитить права должников и обеспечить справедливую практику взыскания задолженности, но есть нюансы — преимущественно в реализации задуманного.

Чего требует закон от кредитора:

Обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации

Вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия.

Если оборудование и ПО не соответствует требованиям — прекратить взаимодействовать с должниками указанными способами.

С одной стороны, наличие чёткой фиксации может помочь разрешить споры и защитить людей от возможных неправомерных действий и ненадлежащего поведения со стороны кредиторов.

С другой — ничто не мешает использовать подменные или незарегистрированные номера для связи с должниками, тем самым избегая обязательства по записи и хранению сообщений. Плюс, банки и МФО могут передавать взыскание долгов на аутсорс — и для подрядчиков правила уже не будут действовать.

Отдельного внимания стоят конкретные требования к оборудованию и ПО. Идея стандартизировать практику во всей отрасли — очень здравая, но для рынка это расходы. Особенно чувствительные для небольших организаций с ограниченными ресурсами.