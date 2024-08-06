Сотрудницу с маленьким ребенком нельзя уволить по сокращению, даже если она сама этого хочет

Роструд в письме от 17.07.2024 № ПГ/13198-6-1 разобрал такую ситуацию: всех сотрудников компании сокращают и среди них – женщина в декрете с маленьким ребенком. Ее уволят позже, когда закончится отпуск по уходу.

Но она хотела бы уволиться по сокращению вместе со всеми коллегами.

Однако это невозможно, сообщает Роструд. ТК стоит на защите прав этой женщины.

Расторжение трудового договора, в том числе по сокращению штата, с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, по инициативе работодателя не допускается.

Таким образом, уволиться вместе с коллегами женщина может, но только по собственному желанию. Если же она хочет получить выходное пособие, придется ждать, когда ребенку исполнится 3 года.