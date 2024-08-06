Работодателям запретят по желанию уменьшать премии сотрудникам

Депутаты от ЛДПР планируют внести изменения в ТК, чтобы работодатели не могли произвольно уменьшать премии своим сотрудникам. Если в организации зафиксирована сумма премиальных выплат, то снижать ее нельзя, при условии что сотрудники работают добросовестно.

В законодательстве нет понятия «депремирование», но такой механизм широко применяется на практике. Авторы законопроекта хотят в ТК закрепить эту процедуру и защитить работников от неправомерных действий работодателей.

«Мы сделаем этот механизм прозрачным и обеспечим трудовые права граждан, которые работают честно и добросовестно. Они заслуживают того, чтобы получать все заработанные деньги, независимо от настроения начальника. Премии людей нужно защищать, а их труд — уважать», — сказала Парламентской газете член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, соавтор законопроекта Василина Кулиева.

Заключая трудовой договор, сотрудники рассчитывают на то, что премия — часть заработной платы. Когда руководители снижают размер выплат, это нарушает трудовые права россиян.