Бизнес хочет обжаловать в суд решения налоговых и таможенных органов и по месту своего нахождения

Участники обсудили дальнейшие шаги по реализации предложений бизнес-сообщества об установлении подсудности по обжалованию решений таможенных и налоговых органов по месту нахождения заявителя, а не только по месту нахождения госорганов.

Инициатива будет направлена в Минюст.

В ходе встречи участники подтвердили заинтересованность бизнеса в продлении мер поддержки, принятых в марте 2022 года в рамках создания Правительством благоприятной среды для ВЭД в условиях санкционного давления. Они предусматривают упрощенный процесс подтверждения соответствия ввозимой продукции обязательным требованиям технического регулирования с учетом ряда особенностей.

Участники также обсудили и договорились о необходимости решения назревающей проблемы недоступности судебной защиты для многих участников ВЭД в связи с принятием закона, кратно увеличивающего размер госпошлины за судебное обжалование ненормативных актов таможенных органов, а также о необходимости продолжения работы по решению проблематики маркировки товаров и минимизации затрат участников ВЭД.

По данным РСПП, во встрече участвовали Алексей Мордашов, ответственные представители бизнес-диалога «деловой четверки» по таможенным вопросам со стороны ТПП, «Деловая Россия» и «ОПОРА», координаторы Комиссий ЭКС при ФТС, председатель Общественного Совета при ФТС, а также эксперты Комитета и представителей юридических компаний и научных кругов.