Средняя сумма перевода между собственными счетами выросла на 26-70%

Во втором квартале 2024 года клиенты банков стали больше средств переводить на собственные счета в разных кредитных организациях. Средняя сумма такой операции выросла на 26-70%.

В МТС Банке по сравнению с первым кварталом сумма Me2Me переводов выросла на 26%. В Альфа-Банке средний чек вырос на 35-45%, в «Русском стандарте» — на 53%, а в ВТБ размер входящих переводов вырос почти на 70%. Об этом пишут «Известия».

«Основная причина перевода средств на свои счета в других банках — размещение на депозитах и накопительных счетах под промоставки. С ростом ключевой ставки банки массово запускают вклады с повышенными ставками для новых клиентов на несколько месяцев», — сказал Кирилл Пальчун из МТС Банка.

Директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Банка НОВИКОМ Евгений Гладилин заметил, что основной причиной перевода больших сумм стала потребность в погашении кредитов, которые клиенты оформили в других банках.

С 1 мая 2024 года вступил в силу закон, который позволяет переводить средства между своими счетами в размере до 30 млн рублей. Услуга проходит через Систему быстрых платежей (СБП), предоставляется бесплатно и без комиссий со стороны банка. При этом одна операция не может превышать 1 млн рублей.

С 6 августа 2024 года Центробанк разрешил одним переводом через СБП отправить самому себе до 30 млн рублей. Это позволяет выгодно пополнять депозиты и накопительные счета, а также выбирать удобный банк, а не только тот, который выбрал работодатель для перечисления зарплаты.