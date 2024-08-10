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Общество

Изменения по земле и недвижимости за 2 квартал 2024: на что обратил внимание Росреестр

Росреестр подготовил дайджест законодательных изменений в сфере земли и недвижимости за 2 квартал 2024 года.

Ведомство обратило внимание на следующие документы и новшества в связи с ними:

Документ

Что изменилось

Постановлением Правительства РФ № 484 от 16.04.2024

По поручению Президента в интересах дачников заработала программа социальной догазификации. Она предусматривает бесплатное подключение к газораспределительным сетям до границ садовых участков, на которых расположены жилые дома в населенных пунктах.

Кстати, Росреестр также разработал методические рекомендации по бесплатной догазификации СНТ.

Распоряжением Правительства РФ № 1372-р от 01.06.2024

Определен перечень объектов, которые разрешено создавать на землях рекреационного назначения.

Это земли, предназначенные для выполнения работ и оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья.

Вступило в силу постановление Правительства РФ № 850 от 24.06.2024

По нему жителям многоквартирных домов, садоводам и огородникам станет проще устанавливать контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов.

Изменения позволят размещать такие площадки без предоставления земельных участков и установления сервитута, что упростит и удешевит данную процедуру.

Кроме того, документ решает проблему садоводческих и огороднических товариществ, на территории которых отсутствуют специально оборудованные места для размещения подобных площадок.

Приказ Росреестра № П/0025 от 13.02.2024

На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предусмотрены услуги по выездному приему заявлений о государственном кадастровом учете и (или) регистрации прав на недвижимость.

Также стала доступна курьерская доставка документов Роскадастром. Ранее такие услуги не предоставлялись.

Приказ Росреестра № П/0123 от 26.04.2024

Установлены требования к созданию, эксплуатации, функционированию и развитию федеральной сети геодезических станций (ФСГС), а также ГИС ФСГС, которая объединит разрозненные дифференциальные геодезические станции в единую сеть.

Это позволит достичь качественно нового уровня геодезического обеспечения страны при максимальном использовании уже созданной частной и государственной инфраструктуры.

Приказ Росреестра № П/0052 от 05.03.2024

Утвержден порядок обследования, поддержания в надлежащем состоянии, ликвидации и восстановления пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей, а также геодезических сетей специального назначения.

Ранее таких требований не было. Это повысит эффективность выполняемых работ, позволит поддерживать информацию о пунктах в актуальном состоянии.

Недавно мы писали, что Росреестр назвал самые запрашиваемые выписки из ЕГРН на Госуслугах.

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