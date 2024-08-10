Изменения по земле и недвижимости за 2 квартал 2024: на что обратил внимание Росреестр

На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предусмотрены услуги по выездному приему заявлений о государственном кадастровом учете и (или) регистрации прав на недвижимость.

Также стала доступна курьерская доставка документов Роскадастром. Ранее такие услуги не предоставлялись.