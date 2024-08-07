АСВ выплатило вкладчикам Автоградбанка 90% положенных сумм

Им было выплачено свыше 2 млрд рублей страховой ответственности, что составляет 90% страховой ответственности АСВ.

Из них более 1,47 млрд рублей 2,9 тыс. вкладчиков получили через АО «Россельхозбанк» и ПАО «АК БАРС» БАНК, действующие от имени Агентства в качестве банков-агентов.

Свыше 600 млн рублей было перечислено 1,45 тыс. вкладчиков, которые обратились дистанционно — через сайт АСВ и портал «Госуслуги».

Ранее мы сообщали, что АСВ оперативно начинает выплаты клиентам Автоградбанка, у которого 17 июня Центробанк отозвал лицензию.