Wildberries выполнил предупреждение ФАС и внес изменения в политику работы с продавцами

Компания отчиталась об изменениях, внесенных в оферту. Теперь в ней:

исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и для одностороннего расторжения договора;

детализирована процедура приемки товаров;

введена система фиксации тарифов.

Также маркетплейс отменил штрафы за взлом личного кабинета и запрет на размещение продавцами своей контактной информации на платформе.

Сформированы критерии недобросовестных действий продавцов, которые могут служить основанием для приостановления выплат по договору.

Установлен фиксированный срок приостановления выплаты продавцам без возможности его продления.

Кроме того, WB запустил «Чат с продавцом», в котором спорные ситуации можно разрешить напрямую с покупателем.

По мнению ФАС, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов.

Ранее мы писали, что ФАС выдала предупреждение Wildberries, и условия оферты поменяют в пользу продавцов.