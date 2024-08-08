ФТС отчиталась, по каким фактам возбуждала дела в первом полугодии 2024

Таможенные органы возбудили свыше 1180 уголовных дел в первом полугодии 2024 года.

А точнее 1182 уголовных дела (УД). Из них 444 – по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ.

Также значительное количество дел возбуждалось по фактам:

уклонения от уплаты таможенных платежей;

совершения валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов;

контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.

Предметами преступлений преимущественно были лес и лесоматериалы, контролируемые вещества, автотранспортные средства, наличные деньги, товары народного потребления.

По линии административного производства возбуждено 82 658 дел, что на 8% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Наибольшее количество дел – 47 894 – возбуждено за нарушение таможенных правил.

Чаще всего предметами правонарушений выступали валюта, алкоголь и табачные изделия, легковые автомобили, продукция растительного происхождения, а также древесина и изделия из нее.

В рамках возбужденных по административке дел взыскано штрафов на 1,2 млрд рублей. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью более 3,1 млрд рублей, что на 32% больше, чем в январе-июне 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФТС.