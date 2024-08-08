ФТС отчиталась, по каким фактам возбуждала дела в первом полугодии 2024

А точнее 1182 уголовных дела (УД). Из них 444 – по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ.
Также значительное количество дел возбуждалось по фактам:
уклонения от уплаты таможенных платежей;
совершения валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.
Предметами преступлений преимущественно были лес и лесоматериалы, контролируемые вещества, автотранспортные средства, наличные деньги, товары народного потребления.
По линии административного производства возбуждено 82 658 дел, что на 8% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Наибольшее количество дел – 47 894 – возбуждено за нарушение таможенных правил.
Чаще всего предметами правонарушений выступали валюта, алкоголь и табачные изделия, легковые автомобили, продукция растительного происхождения, а также древесина и изделия из нее.
В рамках возбужденных по административке дел взыскано штрафов на 1,2 млрд рублей. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью более 3,1 млрд рублей, что на 32% больше, чем в январе-июне 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
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