При УСН убыток можно учитывать 10 лет

Налоговую базу по УСН по итогам года можно уменьшить на прошлогодние убытки.

Об этом напоминает Минфин в письме от 17.06.2024 № 03-11-11/55872.

Переносить убыток можно в течение 10 лет, следующих за тем годом, в котором получен этот убыток.

Например, в 2022 году получен убыток. Его можно учесть полностью (если позволяет налоговая база) или частично на 2023 -2032 годы. Если в 2023 году убыток не учитывали, его можно учесть в следующие девять лет – с 2024 по 2032.

Таблицу по учету убытка при УСН смотрите тут.

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