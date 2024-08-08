Налоговикам запретили необоснованно штрафовать импортеров за несдачу расчетов по агентскому налогу на прибыль

Очередное разъяснение по этому вопросу ФНС дала в письме от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.
Во-первых, при импорте российская компания не является налоговым агентом по налогу на прибыль. Доходы инофирмы по таким сделкам не являются доходами от источников в РФ.
Поэтому сдавать расчет импортеры не должны.
Во-вторых, если речь идет об услугах и работах, то расчет не нужен, если доход – не от источников в РФ.
ФНС приводит примерный перечень таких услуг:
услуги по обучению персонала вне территории РФ;
туристические услуги в другой стране;
проектно-изыскательские работы для промышленных проектов вне территории РФ;
пусконаладочные работы по оборудованию, установленному в другой стране;
информационные, аудиторские, консультационные услуги;
прочие работы и услуги, место оказания которых не может быть однозначно определено как территория РФ.
ФНС дала наказ налоговикам на местах анализировать сделки и не допускать неправомерных штрафов и приостановки счетов за несдачу расчета в случаях, когда компания и не должна была сдавать его.
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