Налоговикам запретили необоснованно штрафовать импортеров за несдачу расчетов по агентскому налогу на прибыль

С этого года налоговики начали требовать сдачу расчетов по выплатам иностранным организациям со всех подряд, кто сотрудничает с иностранными фирмами. Но это неправильно.

Очередное разъяснение по этому вопросу ФНС дала в письме от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.

Во-первых, при импорте российская компания не является налоговым агентом по налогу на прибыль. Доходы инофирмы по таким сделкам не являются доходами от источников в РФ.

Поэтому сдавать расчет импортеры не должны.

Во-вторых, если речь идет об услугах и работах, то расчет не нужен, если доход – не от источников в РФ.

ФНС приводит примерный перечень таких услуг:

услуги по обучению персонала вне территории РФ;

туристические услуги в другой стране;

проектно-изыскательские работы для промышленных проектов вне территории РФ;

пусконаладочные работы по оборудованию, установленному в другой стране;

информационные, аудиторские, консультационные услуги;

прочие работы и услуги, место оказания которых не может быть однозначно определено как территория РФ.

ФНС дала наказ налоговикам на местах анализировать сделки и не допускать неправомерных штрафов и приостановки счетов за несдачу расчета в случаях, когда компания и не должна была сдавать его.

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