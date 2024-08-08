Принимаете в штат сотрудника-ИП — проверьте, какой счет он указал для перечисления зарплаты

Не все ИП понимают, что им придется объяснять налоговой поступления денежных средств на расчетный счет, которые не будут сходиться с декларациями.

В Красном уголке бухгалтера спрашивают, как лучше перечислять зарплату сотруднику, если он зарегистрирован в качестве ИП, но при этом будет работать в штате. В документах работник указал реквизиты расчетного счета своего ИП. Бухгалтер это заметила и начала сомневаться, не посчитает ли ФНС такую зарплату доходом от предпринимательской деятельности.

При камеральной проверке инспекторы берут данные с расчетного счета. Если что-то не будет сходиться, ФНС предложит заплатить налог по УСН в размере 6%, а потом сдать декларацию, чтобы начислить дополнительные взносы в Соцфонд.

Таким образом, сотруднику, который работает по ТК, лучше переводить средства на его расчетный счет как физлица. Для бухгалтера нет никакого риска при перечислении зарплаты на счет ИП, однако не все предприниматели понимают, какие проблемы с налоговой им могут грозить.