Квартирный обмен облагается НДФЛ так же, как купля-продажа

Если вы поменяли свою однушку на окраине города на квартиру в центре, это равнозначно тому, что вы продали свою старую квартиру и купили новую.

По нормам ГК к договору мены применяются правила о купле-продаже. Каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.12.2023 № 03-04-05/128182.

Таким образом, при обмене квартиры будет доход, облагаемый НДФЛ, если она была в собственности менее минимального срока владения.

Таблица с минимальными сроками владения в разных ситуациях – здесь.

При этом важна еще и кадастровая стоимость старой квартиры. Если ее продали слишком дешево, налог будут считать от суммы в 70% кадастровой стоимости.

Цену сделки налоговики узнают из Росреестра. Если данных об этой цене нет в договоре мены, за основу возьмут 70% кадастровой стоимости.